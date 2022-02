Chris­ti­an Gat­ti­ker ist Chef­stra­te­ge und glo­ba­ler Lei­ter Re­se­arch & In­vest­ment So­lu­ti­ons bei der Bank Ju­li­us Bär & Co. Ltd. Zu­vor wirk­te er als glo­ba­ler Ak­ti­en­stra­te­ge, Ak­ti­en­ana­lyst und Öko­nom bei ver­schie­de­nen Schwei­zer Ban­ken so­wie bei ei­ner un­ab­hän­gi­gen In­ves­tor Re­la­ti­ons Agen­tur als Con­sul­tant für bör­sen­ko­tier­te Un­ter­neh­men im In- und Aus­land.