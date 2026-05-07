Neuerdings gibt es bei Swiss Tarife ohne Handgepäck. Wer keinen Aufpreis zahlen will, muss kreativ werden. Mit diesen Tipps sind mehrtägige Reisen ohne Gepäckstücke möglich. Dass Reisende sich dabei reduzieren müssen, versteht sich von selbst.

Der neue «Economy Basic»-Tarif Box aufklappen Box zuklappen Legende: Keystone / GAETAN BALLY Im April gab der Swiss-Mutterkonzern Lufthansa den neuen Tarif «Economy Basic» bekannt. Er beinhaltet weder ein grosses Gepäckstück noch Handgepäck. Erlaubt ist noch ein sogenannter «persönlicher Gegenstand», etwa eine Laptoptasche oder ein kleiner Rucksack. Swiss wehrt sich dagegen, dass dieser Tarif eine versteckte Preiserhöhung sei. Es sei ein neuer Tarif, man habe die Preispalette «nach unten ausgebaut». Swiss-Chef Jens Fehlinger will die Frage nicht beantworten, ob der neue Tarif tatsächlich günstiger ist als der bisherige niedrigste Tarif. Er sagt: «Die Preise setzen sich am Ende immer aus Angebot und Nachfrage zusammen.» Aviatik-Experte Max Oldorf glaubt, Lufthansa hat damit auf die Konkurrenz, namentlich von Easyjet, reagiert: «In Basel und Genf haben sie die Marktführerschaft schon verloren. In Zürich greift Easyjet mittlerweile auch an. Wenn Swiss keinen Tarif hat, mit dem sie mit Easyjet mithalten kann, hat sie ein Problem, auf den Buchungsplattformen auf dem Level von Easyjet angezeigt zu werden.»

1. «Persönlichen Gegenstand» ideal nutzen

Im neuen «Economy Basic»-Tarif ist zwar kein Handgepäck erlaubt, aber ein persönlicher Gegenstand. Das kann zum Beispiel ein kleiner Rucksack sein. Dieser darf maximal 40 x 30 x 15 Zentimeter gross sein. In diesen 18 Litern Volumen kann man einiges unterbringen.

2. So viel anziehen wie möglich

Warum nicht mehrere T-Shirts übereinander anziehen, dann einen Pullover und schliesslich eine Jacke – oder zwei? Wer einen Teil seiner Kleider bereits am Körper trägt, muss sie nicht verstauen. Swiss schreibt dazu auf Anfrage, dass es grundsätzlich nicht verboten sei, mehrere Kleidungsstücke übereinander zu tragen. «Sollte es jedoch zu offensichtlichen und gehäuften Missbräuchen kommen, würden wir die Situation prüfen und beurteilen, ob wir dies anpassen müssen.»

3. Kosmetikartikel auf ein Minimum reduzieren

100 Milliliter darf ohnehin keine Flüssigkeit überschreiten. Aber es kann noch deutlich weniger werden. Seife, Shampoo oder Zahnpasta gibt es auch in fester Form, die weniger Platz einnimmt. Vieles davon kann aber auch zu Hause bleiben. Wer ein Hotel gebucht hat, findet dort Pflegeprodukte. Sonst: Vor Ort kaufen.

4. Eine Weste mit vielen Taschen tragen

Eigentlich ist sie eher bei Anglern beliebt: eine Weste mit vier, sechs oder mehr Taschen. Am Flughafen kann sie zur Aufbewahrung genutzt werden – und zwar nicht nur von kleinen Dingen. Ganze Kleidungsstücke haben in den Taschen Platz, wie Reiseblogger und -bloggerinnen vormachen (s. unten). Airline-Experte Max Oldorf sagt: «Wenn etwas am Körper oder unter der Jacke mitgenommen wird, hat die Airline in der Regel keine Handhabe.» Swiss bestätigt, dass es hier keine Regulierung gebe, weist aber darauf hin, dass sich die Menge «im normalen Rahmen» bewegen müsse.

5. Digital unterwegs sein

Tickets, Hotelinfos – Reisewillige ohne Gepäckstücke sollten am besten nichts ausdrucken, sondern alles digital mitnehmen (Ladekabel nicht vergessen!). Es braucht etwas Mut zum Risiko, denn Technik kann versagen. Wer ohne Handgepäck reist, sollte auch auf Bücher verzichten und stattdessen einen E-Reader nutzen.

6. Duty-Free-Tasche nutzen

Wer sich nach der Sicherheitskontrolle eine Flasche Wasser kauft, kann einen Duty-Free-Sack erhalten – und in diesem ist noch Platz für anderes. Swiss schreibt, es sei «nicht verboten, neben den gekauften Produkten noch andere Gegenstände in einem Duty-Free-Sack zu verstauen». Die Airline weist aber darauf hin, dass Duty-Free-Einkäufe Teil der Handgepäck-Freimenge sind. Für den neuen «Economy Basic»-Tarif heisst das: Der Sack müsste in den persönlichen Gegenstand passen. Dieser Tipp hilft also eher jenen, die Handgepäck gebucht haben.