Die Mitarbeiter von Twitter sollen am Freitag per E-Mail erfahren, ob sie nach der Übernahme durch Elon Musk noch beim US-Kurznachrichtendienst arbeiten. Mehreren Medienberichten zufolge könnte mit 3700 Jobs rund jeder zweite Arbeitsplatz bei dem Kurznachrichtendienst wegfallen.

Der Rundmail zufolge sollen die Mitarbeiter, die bei Twitter bleiben können, in einer E-Mail am Freitagmorgen an ihre Firmen-Adresse informiert werden. Wer seinen Job verliert, erhält die Informationen über die weiteren Schritte an eine private E-Mail-Adresse.

Die Twitter-Büros werden am Freitag geschlossen bleiben und alle Zugangskarten deaktiviert sein, wie es weiter hiess. Das dürfte eine Vorsichtsmassnahme sein, um eventuelle Protesthandlungen Entlassener auszuschliessen.

Beispiellos wäre das nicht: Im November 2017 deaktivierte ein Support-Mitarbeiter an seinem letzten Tag im Job den Twitter-Account des damaligen US-Präsidenten Donald Trump. Es dauerte rund zehn Minuten, bis er wieder online war.