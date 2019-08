Für die Schweizer Exportindustrie bedeutet der Abschwung in Deutschland nichts Gutes. Rund 80 Prozent der Exporte gehen in die EU, grösster Abnehmer ist hier unser nördlicher Nachbar. Die kürzlich veröffentlichten Halbjahreszahlen der Schweizer Zulieferer der deutschen Autoindustrie zeigen denn auch, dass Schweizer Firmen bereits unter dem Einbruch in Deutschland leiden. (jacc)