Die Schäden wegen Unwettern, welche die Mobiliar-Versicherung bezahlen musste, waren in den letzten drei Jahren zwei- bis sechsmal so hoch wie budgetiert. Noch grössere Sorgen macht sich Mobiliar-Chefin Michèle Rodoni aber wegen Top-Risiken wie Erdbeben. Solche Schäden wären überhaupt nicht gedeckt.

Michèle Rodoni ist in der fast 200-jährigen Geschichte der Mobiliar die erste Frau an der Spitze der Versicherung. Sie ist die praktisch einzige Chefin einer grossen privaten Versicherung.

SRF News: In der Schweiz kann man die Haustiere gegen Krankheit versichern, den Hausrat, beim Auto ist die Versicherung obligatorisch – aber Sie benennen sogenannte Top-Risiken, die nicht versichert sind?

Michèle Rodoni: Wir sehen, dass es Risiken gibt, die einfach nicht gedeckt sind. Und wir sind überzeugt – als Versicherungswirtschaft und als Mobiliar –, dass wir Lösungen brauchen. Das haben wir etwa erlebt mit Covid. Die Pandemie war eine Überraschung, Wirtschaft und Politik mussten sehr schnell reagieren.

Wir als Versicherungsgesellschaft müssen daraus lernen, dass wir uns proaktiv vorbereiten müssen. Für Erdbeben etwa hätten wir eine Lösung, die morgen umgesetzt werden könnte. Kern wäre der bereits existierende Elementarschadenpool. Dieser deckt bereits neun Risiken wie Lawinengefahr oder Überschwemmungen. Dort könnten wir einfach neu auch Erdbeben dazuzählen.

Die Mobiliar verzeichnete in den letzten Jahren aufgrund vermehrter Unwetter und wegen Überschwemmungen oder Hagelzügen deutlich höhere Schäden. Die Versicherung rechnet im langjährigen Mittel für solche Schadensfälle mit rund 50 Millionen Franken pro Jahr. In den letzten drei Jahren bezahlte sie aber doppelt bis sechsmal so viel. 2021 waren es 340 Mio. Franken, 2022 110 Mio. Franken und 2023 150 Mio. Franken. Ohne vermehrte Prävention würden die Prämien logischerweise steigen, sagt Mobiliar-Chefin Michèle Rodoni. Die Prämien für Naturgefahren werden von der Finanzmarktaufsicht Finma festgelegt. Bisher hat diese auf Prämienerhöhungen verzichtet.

Ist die Erdbebengefahr nicht vor allem im Wallis, in Graubünden und Basel am grössten?

Nein. Zwar würde dort wohl das Epizentrum liegen, doch die Folgen wären womöglich bis nach Genf oder Zürich zu spüren. Dort könnten grosse Schäden verursacht werden. Die Rückversicherer publizieren regelmässig solche Einschätzungen. Demnach müsste bei einem Extrem-Erdbeben in der Schweiz mit Milliardenschäden gerechnet werden. Und derzeit sind rund 85 Prozent der Gebäude in der Schweiz ohne Versicherung.