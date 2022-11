Die Umwälzungen bei Twitter haben inzwischen die Politik alarmiert. So riefen US-Senatoren die Verbraucherschutzbehörde FTC dazu auf, die Vorgänge zu prüfen. «In den vergangenen Wochen hat der neue Twitter-Chef Elon Musk alarmierende Schritte unternommen, die die Integrität und Sicherheit der Plattform untergraben haben.»

Auch die EU-Kommissarin Vera Jourová kritisierte den neuen Twitter-Eigentümer: «Wir wollen soziale Medien, die den Menschen dienen und keine schädlichen Inhalte verbreiten», sagte die Vizepräsidentin der Europäischen Kommission dem Nachrichtenportal ZDFheute.de. Musk habe «sehr erfahrene Mitarbeiter gefeuert, die über Jahre der Beratungen verstanden haben, was wir in Europa wollen».

Am Rande der Mainzer Medienmesse ConCon drohte Jourová zudem mit einem Bussgeld in Milliardenhöhe. «Wenn Musk No way sagt, sagen auch wir No way», betonte die EU-Kommissarin. Die EU werde nicht akzeptieren, wenn via Twitter der europäische Informationsraum wieder vergiftet werde, etwa durch russische Propaganda. Der Digital Markets Act, der in der EU zum 1. November in Kraft trat und ab dem 2. Mai 2023 wirksam sein wird, verleihe der EU «Zähne», sagte Jourová.

Auch die deutsche Bundesregierung sieht die Entwicklung beim Kurznachrichtendienst Twitter zunehmend besorgt. Die Regierung habe noch keine Entscheidung getroffen, ob die Ministerien weiter auf Twitter präsent bleiben wollten, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Freitag in Berlin. «Wir beobachten die Entwicklung bei Twitter mit wachsender Sorge», sagte er aber. Etliche Ministerien haben bereits Konten bei dem konkurrierenden Kurznachrichtendienst Mastodon.