Alibaba-Gründer Jack Ma ist erstmals seit Oktober in der Öffentlichkeit in Erscheinung getreten.

Chinesische Staatsmedien verbreiteten eine Video-Botschaft des 56-Jährigen, in der er ankündigte, sich mehr als bisher philantrophisch einzusetzen.

Im Oktober war er nach scharfer Kritik an der Finanzregulierung in China untergetaucht.

Die 50-sekündige Video-Botschaft beendete Spekulationen, die seit seinem plötzlichen Verschwinden im Oktober kursierten. Ma wendete sich darin an Lehrer in ländlichen Gebieten und deutete an, sich vermehrt der Bildung und Wohltätigkeit widmen zu wollen

Alibaba unter Druck

Im November war der Börsengang des Alibaba-Schwesterunternehmens Ant Group mit Verweis auf neue Regeln von den Behörden gestoppt worden. Es hätte der grösste Börsengang aller Zeiten werden sollen. Zusätzlich wird Alibaba von der chinesischen Kartellbehörde im Zusammenhang mit Monopolvergehen untersucht.