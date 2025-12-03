 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Nach «Qualitätsproblem» Airbus muss über 680 Maschinen weltweit überprüfen

03.12.2025, 06:23

Teilen
  • Airbus muss wegen eines «Qualitätsproblems» bei Bauteilen für den Flugzeugtyp A320 weltweit bis zu 628 Maschinen überprüfen.
  • Dabei handle es sich um die Gesamtzahl der «potenziell betroffenen Flugzeuge», erklärte Airbus am Dienstag. Es bedeute nicht, dass alle betroffen seien.
  • Die Ursache des Problems sei «identifiziert» und eingedämmt worden, alle neu hergestellten Bauteile entsprächen den Anforderungen, so Airbus.

Als Reaktion auf Medienberichte über Qualitätsprobleme, die eine Auslieferung von A320-Maschinen verzögerten, war der Kurs der Airbus-Aktie an der Pariser Börse am Montag zwischenzeitlich um mehr als zehn Prozent gefallen.

Das Innere eines Airbus A320 ist zu sehen
Legende: Die Ursache des Problems sei «identifiziert», erklärt der Flugzeughersteller. KEYSTONE / Ennio Leanza (Archiv)

Später erholte sich der Kurs wieder etwas.

Software-Probleme am Wochenende

Unabhängig davon hatten am Wochenende Software-Probleme bei Airbus weltweit für eine Reihe von Flugstreichungen gesorgt. Das Unternehmen hatte alle Fluggesellschaften mit Maschinen aus der A320-Familie am Freitag aufgerufen, die Flugzeuge bis zu einem Software-Update am Boden zu lassen. Rund 6000 Flugzeuge waren betroffen. Das Rollout des Updates lief dann weitgehend problemlos, massive Störungen im Flugbetrieb blieben aus.

SRF 4 News, 03.12.2025, 05:00 Uhr ; 

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)