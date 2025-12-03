Airbus muss wegen eines «Qualitätsproblems» bei Bauteilen für den Flugzeugtyp A320 weltweit bis zu 628 Maschinen überprüfen.

Dabei handle es sich um die Gesamtzahl der «potenziell betroffenen Flugzeuge», erklärte Airbus am Dienstag. Es bedeute nicht, dass alle betroffen seien.

Die Ursache des Problems sei «identifiziert» und eingedämmt worden, alle neu hergestellten Bauteile entsprächen den Anforderungen, so Airbus.

Als Reaktion auf Medienberichte über Qualitätsprobleme, die eine Auslieferung von A320-Maschinen verzögerten, war der Kurs der Airbus-Aktie an der Pariser Börse am Montag zwischenzeitlich um mehr als zehn Prozent gefallen.

Legende: Die Ursache des Problems sei «identifiziert», erklärt der Flugzeughersteller. KEYSTONE / Ennio Leanza (Archiv)

Später erholte sich der Kurs wieder etwas.

Software-Probleme am Wochenende

Unabhängig davon hatten am Wochenende Software-Probleme bei Airbus weltweit für eine Reihe von Flugstreichungen gesorgt. Das Unternehmen hatte alle Fluggesellschaften mit Maschinen aus der A320-Familie am Freitag aufgerufen, die Flugzeuge bis zu einem Software-Update am Boden zu lassen. Rund 6000 Flugzeuge waren betroffen. Das Rollout des Updates lief dann weitgehend problemlos, massive Störungen im Flugbetrieb blieben aus.