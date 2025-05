Per E-Mail teilen

Die Schweizer Exportwirtschaft hat im April nach dem Rekordwert im März deutlich an Dynamik verloren.

Im März hatten Vorzieh-Effekte durch die erwarteten Trump-Zölle die Exporte in die Höhe schnellen lassen.

Die Ausfuhren sanken nun saisonbereinigt um 9.2 Prozent (real -3.3 Prozent) auf 25.23 Milliarden Franken, wie das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) mitteilte.

Die Importe erreichten mit einem deutlichen Rückgang von 15.6 Prozent (real -10.0 Prozent) einen Stand von 18.9 Milliarden Franken. Durch diesen deutlichen Rückgang erreichte der Exportüberschuss mit rund 6.33 Milliarden erneut einen Rekord.

Generell hätten die Monate Februar und März 2025 einen sehr starken Anstieg sowohl bei den Exporten als auch den Importen aufgewiesen, sodass der Rückgang nun im April nicht überraschend komme, so das BAZG auf Nachfrage von AWP.

Legende: Für ein Land ohne direkten Zugang zum Meer hängt ein bedeutender Teil unseres Warenverkehrs von der Schifffahrt ab: 2023 wurden mehr als 6 Millionen Tonnen oder rund neun Prozent aller Exporte und Importe per Schiff über Basel transportiert. KEYSTONE/Gaetan Bally

Mit einem starken Anstieg um nominal 18 Prozent zogen die Uhrenexporte im April massiv an. Dabei sind die Ausfuhren in die USA im Zuge der Zollankündigungen von US-Präsident Donald Trump regelrecht explodiert. Hier schossen die Exporte um 149 Prozent in die Höhe. Ohne die US-Ausfuhren wären die Exporte im April hingegen um 6.4 Prozent gesunken, wie der Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie FH mitteilte.

Zusätzliche Bestellungen wegen US-Zöllen

Der starke Anstieg in den USA sei hauptsächlich das Ergebnis vorgezogener Lieferungen, die durch Ankündigung hoher Zölle ausgelöst worden seien, hält der Uhrenverband fest. Donald Trump hatte Anfang April die Wirtschaft mit der Ankündigung hoher Importzölle geschockt, in Höhe von über 30 Prozent auf Schweizer Waren.

Analysten können dieser Entwicklung nicht viel Positives abgewinnen. «Der starke Anstieg der US-Exporte ist für die Branche eher eine Spiegelung der unsicheren Situation als ein Zeichen von strukturell starker Nachfrage», fasst es einer zusammen. Genauer betrachtet habe sich die Situation ohne diesen US-Sondereffekt im April verglichen mit der Entwicklung von Januar bis März eher noch verschlimmert.

Chemie-Pharma-Exporte sacken ab

Beim Blick auf die anderen Branchen sackten insbesondere die chemisch-pharmazeutischen Produkte ab, und zwar um 17.1 Prozent oder 3 Milliarden Franken. Hauptverantwortlich sei dafür der Einbruch um fast 44 Prozent bei den Medikamentenausfuhren gewesen, erklärt das BAZG. Diese waren wie auch die Exporte insgesamt im März durch Vorzieh-Effekte in Erwartung der Trump-Zölle in die Höhe geschossen.

Das sagt Pharma-Experte von Mandach Box aufklappen Box zuklappen Für die Pharmabranche könnte es grundsätzlich schwieriger werden in den nächsten Monaten, sagt Johannes von Mandach, Pharmaexperte bei Wellershoff & Partner. Denn: «Der Gegenwind nimmt zu: Die USA wollen die Preise für Medikamente stärker regulieren, das kann auch einen Preisdruck aus anderen Ländern zur Folge haben.» Zudem habe sich die Weltwirtschaft in den vergangenen Monaten spürbar abgekühlt. Und auch das könnte die Schweizer Exporte und damit die hiesige Konjunktur etwas bremsen. Denn schliesslich sei die Pharmabranche für rund die Hälfte des Wirtschaftswachstums in der Schweiz verantwortlich.

Positiv entwickelte sich hingegen die MEM-Industrie. Der Export von Maschinen und Elektronik (+1.4 Prozent) legte zu, auch Präzisionsinstrumente (+2.3 Prozent) waren gefragt.

Importe auf breiter Front rückläufig

Für den Importrückgang war eine breite Güterpalette verantwortlich, zehn der zwölf Warengruppen wiesen ein Minus auf. Erneut leisteten die chemisch-pharmazeutischen Produkte den grössten Beitrag zum Gesamtrückgang – sie sanken um knapp ein Drittel. Aber auch Energieträger (-13.0 Prozent) oder Präzisionsinstrumente (-6.2 Prozent) wurden weniger importiert. Ein Zuwachs bei den Importen wurde indes bei Bijouterie und Juwelierwaren (+9.6 Prozent) registriert.

Regional betrachtet führte die Schweiz aus allen drei grossen Wirtschaftsräumen weniger Güter ein. Besonders ausgeprägt war dabei der Einbruch in Europa (-20.1 Prozent). Aus Nordamerika (-15.4 Prozent) wurden ebenfalls weniger Waren eingeführt, während die Einfuhren aus Asien (-2.6 Prozent) vergleichsweise moderat zurückgingen.