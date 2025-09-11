Die Migros übergibt per Jahresende zehn Alnatura-Filialen an die deutsche Handelsgruppe Müller.

Für die restlichen 15 Standorte sind unterschiedliche Lösungen vorgesehen.

Vier Alnatura-Standorte wird der Detailhändler selbst weiternutzen, wie die Migros Zürich mitteilte. An weiteren vier Standorten liefen die Mietverträge aus und sie würden «zurückgegeben». Für die restlichen sieben Filialen liefen noch Verhandlungen über die künftige Nutzung.

Die Nachmieter könnten dabei Migros-intern oder -extern sein, schreibt der Detailhändler weiter. Generell erhielten alle Mitarbeitenden der Alnatura-Filialen ein Angebot zur Weiterbeschäftigung bei der Migros. Zudem sollen die Produkte von Alnatura weiterhin im Sortiment der Migros erhältlich sein.