SRF-Wirtschaftsredaktorin Eveline Kobler sagt zur Nomination von Antonio Horta-Osorio als CS-Verwaltungsratspräsident: «Den 56-jährigen Portugiesen hatte niemand auf dem Radar. Damit ist klar: Rohner kann keine Frau nachziehen, wie er das vielleicht gern gewollt hätte, um einen Coup zu landen. Und Rohner kann auch keinen Schweizer nachziehen. Letzteres muss er auch nicht zwingend, denn mit CEO Thomas Gottstein sitzt seit Februar ja bereits ein Schweizer an der Spitze der zweitgrössten Bank. Horta-Osorio ist ein Banker durch und durch: Er war bei Citigroup, Goldman Sachs, Santander, und zuletzt als Konzernchef bei der Lloyds-Gruppe. An Bankerfahrung mangelt es dem Präsidenten-in-spe also nicht – an Schweiz-Erfahrung hingegen schon. Dieses Manko auszumerzen dürfte wohl zu seinen ersten Aufgaben gehören.»