In der Schweiz ist die Funktion noch nicht aufgeschaltet: die Möglichkeit, angesehene Produkte direkt über den Tiktok-Shop zu kaufen. Wenn es hierzulande so weit ist, will Weleda dabei sein. Auf Anfrage schreibt das Unternehmen: «Wir verkaufen via Tiktok bereits Produkte in UK, USA und Spanien. Daraus ziehen wir erste Erfahrungen, bis der Verkauf auch auf unseren Heimmärkten möglich ist.»