Bis zu 30 Prozent günstiger als die etablierten Airlines – das ist das Ziel eines Ryanair-Piloten und drei weiteren Veteranen der Branche.

Diese Woche wollen sie mindestens 100 Millionen Dollar sammeln, um eine Billig-Airline zu gründen.

Diese soll Langstreckenflüge vom Euroairport Basel-Mulhouse anbieten.

Legende: Kann man ab Basel künftig 30 Prozent günstiger nach Nordamerika fliegen? Keystone

Wie die «Financial Times» berichtet sollen in einem ersten Schritt Ziele in Nordamerika angeflogen werden. Später sollen Destinationen in der Karibik, in Asien, dem Mittleren Osten, Brasilien und auch in Europa hinzukommen.

Das Projekt der vier Flugveteranen läuft derzeit noch unter dem Arbeitstitel «Swiss Skies». Falls die Spendensammlung erfolgreich verläuft, könnte die neue Billig-Airline bereits Mitte 2019 starten.

Erst Mitte August groundete die Berner Regionalfluggesellschaft Skywork. Die Airline hatte Finanzprobleme. Da sie fast 60 Prozent aller Flüge in Bern erbrachte, verlor der Hauptstadtflughafen auf einen Schlag einen grossen Teil seines Umsatzes.