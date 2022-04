Hühner haben im letzten Jahr in der Schweiz 1.1 Milliarden Eier gelegt – das sind im Schnitt über 3 Millionen Eier pro Tag.

Damit werden rund zwei Drittel der konsumierten Eier im Inland produziert.

Die inländische Eierproduktion sei im letzten Jahr um 7.7 Prozent gestiegen, teilt das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) mit.

Zugenommen habe sie vor allem bei Freiland- und Bioeiern: Im Vergleich zu 2012 seien fast dreimal mehr Freilandeier und mehr als doppelt so viele Bioeier produziert worden.

Insgesamt konsumierten die Schweizerinnen und Schweizer im letzten Jahr 1.7 Milliarden Eier oder 194 Eier pro Kopf. Das entspricht einer Zunahme von 57 Millionen Eier (3.4 Prozent).

Ei als Proteinquelle spielt grössere Rolle

Als Grund für die steigende Nachfrage gibt das BLW die wachsende Bevölkerung und ein geändertes Konsumverhalten an, bei dem das Ei als Proteinquelle eine grössere Rolle spiele. Im internationalen Vergleich sei der Schweizer Eierverbrauch aber nach wie vor gering, hiess es: So würden in Singapur doppelt so viele Eier gegessen.