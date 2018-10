Migros legt sich in Deutschland mit Amazon an

Die Migros will wachsen. Und dies im Ausland, im Onlinehandel mit der Tochterfirma Galaxus. Bald startet der Verkauf von Elektronikartikeln, der Hauptsitz in Hamburg ist bereits bezogen.

Doch in Deutschland hat niemand auf Galaxus gewartet. Denn in Deutschland ist der Onlinehändler Amazon sehr erfolgreich. Amazon ist bekannt für seine breite Produktpalette und seine Liefer-Abonnemente, mit denen das Unternehmen die Kunden an sich bindet.

Legende: Dank Online-Geschäft kann die Migros ohne grosse Investitionen ins Ausland expandieren. Keystone

«Mut beweisen»

Trotzdem will die Migros mit ihrer Tochter Galaxus im deutschen Markt auch mitmischen. Fabrice Zumbrunnen, seit Anfang Jahr neuer Chef der Migros, sagt in der «Samstagsrundschau» von Radio SRF: «Wir müssen auch den Mut haben, neue Märkte zu erobern und uns mit den besten zu messen».

Zudem sei Amazon nicht überall unschlagbar. Wenn es etwa um die Service-Qualität gehe oder um das Community-Gefühl, könne die Migros etwas anderes bieten als die Konkurrenz.

Start mit kleinem Sortiment

Die Migros-Tochter Galaxus will zuerst mit einem kleinen Elektroniksortiment in Deutschland starten. Es gehe darum, Erfahrung zu sammeln und zu schauen, ob das Konzept bei den Kunden ankommt, sagt Zumbrunnen. Erst nach und nach soll das Online-Warenhaus weitere Produkte anbieten.

Im Ausland schon teures Lehrgeld bezahlt

Es ist nicht das erste Mal, dass die Migros ins Ausland expandiert, und mehrmals scheiterte sie dabei. Doch diesmal sei das anders, ist der Migros-Chef überzeugt. Denn diesmal gehe es ums Onlinegeschäft und nicht um stationäre Läden. Das habe einen entscheidenden Vorteil: «Da haben wir die Möglichkeit, ohne grosse Investitionen Märkte zu testen, was mit Läden nicht möglich ist.»

Fürs Onlinegeschäft braucht Galaxus keine physischen Läden, eine Plattform im Internet genügt. Die Expansion im Onlinehandel soll deshalb auch nicht viel kosten. Der 48-jährige Migros-Chef rechnet mit einigen Millionen Franken. Also deutlich weniger als etwa in den 90-ern. Damals versuchte die Migros, in Österreich Fuss zu fassen und scheiterte grandios. Der Ausflug ins Nachbarland kostete den Detailhändler damals mehrere hundert Millionen Franken.