Die Schweizerische Nationalbank hält an den Negativzinsen fest. Das dürfte vor allem Pensionskassen, Sparern und Investoren nicht gefallen, aber noch länger so bleiben.

Die Zinsen sind rekordtief. Was Nationalbank-Präsident Thomas Jordan im Interview mit SRF nicht sagt: Ihm sind faktisch die Hände gebunden. Der Grund: Die Konjunktur im In- und Ausland schwächelt. Damit hat sich das Zeitfenster, in dem die grossen Notenbanken die Zinsen anheben könnten, bereits wieder geschlossen.

Jordan will selber nicht vorpreschen. Er befürchtet, dass sich sonst der Franken deutlich aufwerten könnte. Das wäre gefährlich für die Schweizer Exportwirtschaft. Deshalb bleibt die Devise der Schweizerischen Nationalbank: Abwarten und hoffen, dass sich irgendwann die anderen – sprich das amerikanische FED und die europäische EZB – bewegen und die Zinsen anheben. Erst dann wird er wohl nachziehen.