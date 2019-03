Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat im Geschäftsjahr 2018 einen Verlust von 14.9 Milliarden Franken erzielt.

2017 hatte die SNB noch einen Rekordgewinn von 54.4 Milliarden Franken erzielt.

Die Zahlen entsprechen ziemlich genau den bereits im Januar publizierten provisorischen Zahlen.

Der Verlust auf Fremdwährungspositionen betrug 16.3 Milliarden Franken, wie die SNB mitteilte. Auf dem Goldbestand resultierte ein Bewertungsverlust von 0.3 Milliarden Franken. Und mit den Frankenpositionen konnte die SNB dank den Negativzinsen auf Girokontoguthaben einen Erfolg von 2 Milliarden Franken erzielen.

Die Zuweisung an die Rückstellungen für Währungsreserven wird laut der Mitteilung rund 5.4 Milliarden Franken betragen. Nach Berücksichtigung der vorhandenen Ausschüttungsreserve von 67.3 Milliarden Franken resultiert ein Bilanzgewinn von rund 47 Milliarden Franken, so die SNB.

Dies ermögliche eine Dividendenzahlung von 15 Franken pro Aktie, was dem im Gesetz festgesetzten maximalen Betrag entspricht. Zudem richtet die SNB eine Gewinnausschüttung an Bund und Kantone in der Höhe von einer Milliarde Franken aus.

Bund und Kantonen stehen laut SNB zudem eine Zusatzausschüttung von 1 Milliarde Franken zu, da die Ausschüttungsreserve nach Gewinnverwendung den Betrag von 20 Milliarden übersteigt.