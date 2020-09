Anastasia Sapegina forscht als Arbeitspsychologin an der Universität St. Gallen und befasst sich seit Jahren mit der Feedback-Kultur in Unternehmen. «Mitarbeiterinnen möchten Wertschätzung, sie möchten Feedback haben.» Sie höre in Unternehmungen und in Befragungen immer wieder, dass viel Wert auf informelle Wertschätzung gelegt werde. «Viele möchten nicht einmal jährlich, sondern regelmässig Feedback erhalten. Und nicht nur von den Vorgesetzten, sondern auch von ihren Kollegen.»

Aber nicht jeder wolle ein Gewinner sein und für seinen Kampfgeist gelobt werden. Und da könne ein System wie bei der Postfinance zum Problem werden: «Bei Personen, die introvertiert sind, die auch nicht gerne im Wettbewerb stehen, kann dieses System zu Stress führen und dazu, dass sie sich nicht als Teil des Teams, als Teil der Organisation empfinden. Weil sie das Gefühl bekommen, dass sie von ihrer Persönlichkeit her nicht dazu passen.»