«Wir nehmen keine Veränderung im Einkaufsverhalten unserer Kundinnen und Kunden wahr seit der Preisstrategie unseres Mitbewerbers», schreibt Lidl auf Anfrage. «Im Gegenteil: Wir verzeichnen nach wie vor ein zunehmendes Kundenwachstum.» Lidl setze seit dem Markteintritt in der Schweiz vor mehr als 15 Jahren nicht nur auf günstige Preise, sondern ebenfalls auf Qualität, Nachhaltigkeit und Regionalität. Aldi sieht sich ebenfalls bestätigt, in der Schweiz die richtige Strategie eingeschlagen zu haben. «Wo immer Kostenvorteile entstehen, geben wir diese an Kunden weiter», schreibt Aldi. Möglich sei dies dank schlanker Strukturen.

Denner, der älteste Discounter in der Schweiz, beobachtet seit Jahren, dass der Preiskampf zunimmt. Zugleich würden sich Ernährungs- und Einkaufsgewohnheiten verändern. Darum investiere Denner in Modernisierung, Sortiment und Logistik, «um effizient und wettbewerbsfähig zu bleiben». Fazit: Alle drei Unternehmen setzen auf Effizienz, schlanke Prozesse und betonen das Preis-Leistungs-Verhältnis. Alle sehen sich in ihrer Strategie bestätigt.