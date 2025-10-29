Die UBS hat im dritten Quartal 2025 einen Gewinn von 2.5 Milliarden US-Dollar erzielt.

Damit hat die Schweizer Grossbank deutlich mehr erwirtschaftet als von Analystinnen und Analysten erwartet.

Auch machte die Grossbank bei der Integration der übernommenen CS weitere Fortschritte.

Der Gewinn in den Monaten Juli bis September 2025 erreichte 2.48 Milliarden US-Dollar, wie die UBS mitteilte. Das waren 74 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Bank konnte insgesamt Rückstellungen für Rechtsfälle in der Höhe von 668 Millionen auflösen. Vor allem die aussergerichtliche Einigung im Steuerstreit mit Frankreich im September sowie der Abschluss beim RMBS-Fall der CS in den USA («Ramsch-Hypotheken») waren der Grund dafür.

Fachredaktor: «Zwei Drittel der CS-Daten überführt – ein Erfolg» Box aufklappen Box zuklappen Legende: SRF-Wirtschaftsredaktor Jan Baumann SRF Kurzeinschätzung von SRF-Wirtschaftsredaktor Jan Baumann: «Neben dem Quartalsergebnis interessiert bei der UBS jeweils besonders, wie die Bank vorankommt mit dem praktischen Vollzug der CS-Übernahme. Kernstück und grösste Herausforderung ist dabei derzeit: die vollständige Integration der Schweizer CS-Geschäfte. Nun streicht das Management heraus, man habe effektiv schon über zwei Drittel der Schweizer Kundenkonten auf die Systeme der UBS überführt. Das ist ein Erfolg – auch mit Blick auf die laufenden Kosten. Denn bis 2026 will die UBS insgesamt rund 13 Milliarden Kosten sparen – im Vergleich zum Stand vor der CS-Übernahme, die im Frühjahr 2023 stattfand. Was das Resultat von Juli bis September angeht, so hat geholfen, dass die Kundschaft sehr aktiv war. An den damit verbunden Wertschriftengeschäften und anderen Transaktionen hat die Bank kräftig verdient. Zudem stiegen die Vermögen, die die Bank für die globale Kundschaft verwaltet, spürbar an auf neu 6.9 Billionen US-Dollar.»

Vor Steuern verdiente die Bank 2.83 Milliarden und damit 47 Prozent mehr. Um verschiedene Posten bereinigt blieb gar ein Vorsteuergewinn von 3.59 Milliarden (+50 Prozent). Mit diesen Zahlen hat die grösste Schweizer Bank die Markterwartungen massiv übertroffen. Von AWP befragte Analysten hatten mit einem Konzerngewinn von lediglich 1.13 Milliarden gerechnet.

Die Erträge der Bank stiegen indes um 3 Prozent auf 12.76 Milliarden Dollar an, während der Aufwand mit 9.83 Milliarden um 4 Prozent zurückging. Das für eine Bank wichtige Kosten/Ertrags-Verhältnis lag damit im Berichtsquartal bereinigt bei 69.7 Prozent.

Legende: Die UBS hat bezüglich Gewinn die Erwartungen vieler Analystinnen und Analysten übertroffen. KEYSTONE / Laurent Gillieron

Im Kerngeschäft, in der globalen Vermögensverwaltung, zog die UBS Netto-Neugelder von 38 Milliarden Dollar an. Damit verwaltete die gesamte Gruppe per Ende September Vermögen in Höhe von 6.9 Billionen Dollar. Ende Juni 2025 waren es noch 6.6 Billionen gewesen.

Erstes Sparziel früher erreicht als erwartet

Die UBS machte zudem weitere Fortschritte bei der Integration der CS. Die Überführung der Kundenkonten in der Schweiz ist zu über zwei Dritteln abgeschlossen. Die UBS sparte zudem weitere Kosten ein in Höhe von brutto 0.9 Milliarden Dollar. Das Ziel von 10 Milliarden bis Ende Jahr wurde damit bereits ein Quartal früher als geplant erreicht, wie es heisst. Bis 2026 sollen es rund 13 Milliarden werden im Vergleich zum Niveau von 2022 beziehungsweise vor der Übernahme der CS.

«Im dritten Quartal 2025 haben wir ein ausgezeichnetes finanzielles Ergebnis erzielt», liess sich UBS-Chef Sergio Ermotti in der Mitteilung zitieren. Sowohl die privaten als auch die institutionellen Kunden seien sehr aktiv gewesen.

Im Ausblick für den weiteren Geschäftsverlauf gibt sich die UBS gewohnt vorsichtig. Die Transaktionstätigkeit und die Deal-Pipelines blieben zwar solide, die Stimmung könne sich aber rasch ändern. Die makroökonomischen Unsicherheiten, zusammen mit dem starken Franken und den höheren US-Zöllen belasteten die Aussichten für die Schweizer Wirtschaft, und ein längerer Shutdown der US-Bundesverwaltung könnte zu Verzögerungen bei Kapitalmarktaktivitäten führen.