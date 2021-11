SRF-Wirtschaftsredaktorin Eveline Kobler: «Die Credit Suisse ist besser als befürchtet durch das dritte Quartal gekommen. Und sie hat auch wieder neues Geld von Kunden anziehen können, ganz im Gegensatz zum Vorquartal. Dennoch hinterlassen die jüngsten Skandale Spuren im Geschäft: So hat die Bank allein für grosse Rechtshändel (der grösste ist der Kreditskandal um Mosambik) über eine halbe Milliarde Franken in den Sand gesetzt. Und fürs nächste Quartal kündigt die CS bereits einen Verlust an. Weil sie die Investmentbank weiter verkleinert, führt das zu einer sogenannten Wertberichtigung in der Höhe von -1.6 Milliarden Franken. Damit wird die CS das Jahr dann trotz solidem Drittquartalsergebnis so aufhören, wie sie es begonnen hatte: tief rot.»