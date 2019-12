Im erstmals publizierten Risikomonitor, Link öffnet in einem neuen Fenster hat die Finma die sechs bedeutendsten Risiken für die Branche aufgelistet. Das grösste Risiko sieht die Finanzmarktaufsicht im anhaltenden Tiefzinsumfeld und einem möglichen Einbruch am Immobilien- und Hypothekarmarkt. Die Aufseher befürchten, dass die angekündigte Selbstregulierung der Banken bei den Renditeimmobilien nicht ausreichen könnte. Neben den möglichen negativen Auswirkungen des Klimawandels auf den Schweizer Finanzplatz ortet die Finma Risiken durch Cyberangriffe, den Wegfall der Libor-Referenzzinsätze per Ende 2021, durch die Geldwäscherei sowie durch einen erschwerten grenzüberschreitenden Marktzugang in wichtige Zielländer. (sda)