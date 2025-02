Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

In der Schweiz ist im vergangenen Jahr 773 Millionen Mal mit Twint bezahlt oder Geld überwiesen worden.

Das sind 31 Prozent mehr Transaktionen als noch 2023.

Mittlerweile nutzen laut Angaben des Unternehmens mehr als die Hälfte aller Menschen in der Schweiz Twint.

2017, im Jahr nach der Gründung, waren es lediglich vier Millionen Transaktionen gewesen. Was das imposante Wachstum in Franken bedeutet, lässt das Unternehmen allerdings offen. Inzwischen nutze über die Hälfte der Schweizer Bevölkerung Twint, wird hingegen betont. Dies vorzugsweise an der Ladenkasse oder zur Überweisung von Beträgen zwischen Personen.

Zwei Drittel der Transaktionen finden vor Ort statt

Auch in anderen Bereichen sei das Wachstum beträchtlich, meldet das Unternehmen. So seien rund 77 Millionen Transaktionen im Jahr 2024 auf die Bereiche Mobilität und öffentlicher Verkehr entfallen.

Weiter hätten über 40'000 Vereine und gemeinnützige Organisationen Twint genutzt, um etwa Spenden zu sammeln oder Mitgliedschaftsgebühren einzuziehen.

Legende: Egal ob die Bratwurst, die Parkkarte oder das neue Kleid: In der Schweiz wird immer häufiger mit Twint bezahlt – wie hier beim Stadtberner Lokalverein FC Breitenrain. KEYSTONE/Peter Klaunzer

Gemäss der jüngsten Daten hat Twint mittlerweile über fünf Millionen aktive Nutzerinnen und Nutzer und wird von über 80 Prozent der Läden und Onlineshops als Zahlungsmöglichkeit angeboten. Zwei Drittel der kommerziellen Transaktionen finden dabei vor Ort statt und ein Drittel online.

Die im September 2016 gegründete Twint AG gehört der Banque Cantonale Vaudoise, Postfinance, Raiffeisen, UBS, Zürcher Kantonalbank sowie der Börsenbetreiberin SIX und dem Zahlungsabwickler Worldline.