Die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie – und damit die Auswirkungen auf UBS und CS – bleiben gemäss SNB aber höchst unsicher. Je länger und tiefer der Abschwung sei, desto negativer seien die Auswirkungen auf die Qualität der Kreditportfolios der Banken. Eine noch tiefere Rezession als gegenwärtig erwartet – in Kombination mit erneuten Turbulenzen auf den Finanzmärkten – würde die Banken jedenfalls weiter belasten. Die Entwicklung habe sich auch in den Aktienkursen der beiden Institute gezeigt, so die SNB. Zwar habe es zuletzt eine Erholung gegeben, die Volatilität bleibe aber hoch. (sda)