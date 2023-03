Russland sei vorbereitet gewesen, sagt Mangott. So verfolgten die russische Regierung und Wirtschaft schon seit Jahren das Ziel, sich unverletzlicher gegenüber westlichen Sanktionen zu machen und resilienter zu werden. Entsprechende Vorkehrungen seien schon nach der Annexion der Krim im Jahr 2014 getroffen worden, nach der erstmals Strafmassnahmen vom Westen verhängt wurden.

Konkret: Der russische Staat investierte enorme Summen in die Rüstungsindustrie und die Landwirtschaft. Baute eine eigene Logistik für den Transport von fossilen Brennstoffen auf. Und noch 2022 kaufte Europa Öl und Gas aus russischer Produktion, was dem russischen Staat Milliarden Rubel in die Kriegskasse spülte. Zudem hat Russland seit 2015 seine Handelspolitik schrittweise umgekrempelt. Sogenannte Parallelimporte sollen helfen, an westliche Produkte zu kommen.

Diese werden über den Umweg eines Drittlandes importiert. Zum Beispiel über Kasachstan oder Armenien. Kreml-Herrscher Putin kann seine Kriegsmaschinerie aus dem Nationalen Wohlfahrtsfonds finanzieren – einem Staatsfonds, der 2008 aufgesetzt wurde und der in Aktien und andere Anlagen investiert. 148 Milliarden Dollar schwer soll dieser sein.