Die Swiss Marketplace Group (SMG), Betreiberin von Homegate, Ricardo und ImmoScout24, hat den Emissionspreis für ihren Börsengang bei 46 Franken je Aktie festgesetzt.

Das ergibt einen Börsenwert von bis zu 4.5 Milliarden Franken.

Der Börsengang gilt in der Schweiz als einer der grössten der letzten Jahre.

Die Anzeigenplattform SMG ist bei ihrem Börsengang an der Schweizer SIX mit Kursgewinnen gestartet. Im frühen Handel am Freitag notierten die Titel des Betreibers von Immobilien- und Autoportalen bei 48.25 Franken. Der Ausgabepreis lag mit 46 Franken am oberen Ende der ursprünglich festgelegten Preisspanne von 43 bis 46 Franken. Damit erreichte der Börsenwert insgesamt 4.5 Milliarden Franken. SMG stiess bei Schweizer und internationalen Anlegern auf Anklang.

Wer steckt hinter SMG?

Die Swiss Marketplace Group ist ein Gemeinschaftsunternehmen, das Internet-Börsenplätze wie Homegate, ImmoScout24, Ricardo, Tutti und Moneyland betreibt. Das Unternehmen beschäftigt rund 1000 Mitarbeitende. Dahinter stehen das Medienhaus TX Group (Eigentümerin von Zeitungen wie Tagesanzeiger, Basler Zeitung, Bund), das Medienhaus Ringier, die Versicherung Mobiliar und eine Beteiligungsgesellschaft.

Weko wirft ein Auge auf die SMG Box aufklappen Box zuklappen Die Swiss Marketplace Group (SMG) ist unabhängig von ihren Börsenplänen ins Visier der Wettbewerbskommission (Weko) geraten. Die Behörde geht aktuell der Frage nach, ob das Angebot der SMG auf deren Immobilienplattformen eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt. Dazu habe man Ermittlungen aufgenommen. Eine Weko-Sprecherin bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur AWP entsprechende Medienberichte. Zuvor hatte unter anderem der Finanzblog «Inside Paradeplatz» und früher die «Finanz und Wirtschaft» darüber berichtet. Das Verfahren befinde sich aber noch in einem informellen Stadium. Daher seien keine weiteren inhaltlichen Angaben möglich, so die Sprecherin.

Die SMG will sich mit dem Börsengang Kapital beschaffen, um längerfristig zu wachsen. Zum Beispiel kann sie dank neuem Kapital Zukäufe realisieren oder in Technologien investieren, die durch KI notwendig werden, so SRF-Wirtschaftsredaktorin Lucia Theiler. Sie will durch den Börsengang ihre Marktposition stärken und sichtbarer werden, wie das Unternehmen schreibt.