Die Schweizer Börse SIX hat den Handel nach einer massiven technischen Panne eingestellt.

Betroffen von der Störung ist auch die spanische Börse BME (Bolsas y Mercados Espanoles).

Seit 9:11 Uhr werden keine aktuellen Kurse oder Indizes angezeigt.

Wegen der Probleme mit dem «Datenfeed» SIX MDDX sei der Handel in der Schweiz seit 10 Uhr bis auf weiteres eingestellt worden, schreibt der Börsenbetreiber SIX an seine Kunden. Zwar seien weder der Handel in der Schweiz noch in Spanien von dem Problem betroffen gewesen, sagte ein SIX-Sprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. Der Handelsstopp in der Schweiz sei aber wegen der «Gleichbehandlung» der Marktteilnehmer beschlossen worden.

Legende: Der Handel selbst ist nicht beeinträchtigt. SIX möchte aber die Marktteilnehmer gleich behandeln. Keystone/Archiv/Christian Beutler

In Spanien laufe der Handel weiter. Die Experten des Börsenbetreibers versuchten derzeit, die Störung mit «höchster Priorität» zu beheben, so die SIX. Wann der Handel weitergehe, wisse man derzeit noch nicht, sagte der Sprecher.