Iqbal Khan leitete bis Anfang Juli dieses Jahres die internationale Vermögensverwaltung der Credit Suisse. Im August wurde bekannt, das Khan zur UBS wechselt. Im September wurde dann bekannt, dass ihn die Credit Suisse überwachen liess – offenbar aus Angst, er könnte wichtige Mitarbeiter abwerben.

Beschattet wurde Iqbal Khan von einer Detektei. Als er in der Zürcher Innenstadt Mitte September mit dem Auto verfolgt wurde, konfrontierte er seine Beschatter. Als dieser Vorfall bekannt wurde, kamen immer mehr Details der angespannten Beziehung zwischen CS-Chef Tidjane Thiam und seinem ehemaligen Schützling Iqbal Khan ans Licht.

So sollen sich die beiden Nachbarn in Herrliberg an der Zürcher Goldküste wegen einem Bauprojekt Khans in die Haare geraten, und an einer Privatparty im Anwesen von Iqbal Khan im Januar dieses Jahrs endgültig überworfen haben.

Die Credit Suisse-Führung hat stets bestritten, dass Tidjane Thiam von der Überwachung Khans wusste. Stattdessen traten der operative Chef Pierre-Olivier Bouée und der Leiter der globalen Sicherheitsdienste Remo Boccali Anfang Oktober per sofort zurück.