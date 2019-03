Konkurrentin Coop musste im vergangenen Jahr ebenfalls einen Gewinnrückgang von 2,6 Prozent auf noch 473 Millionen Franken hinnehmen. Der Schuld am Taucher war das Aus des verlustreichen Onlinemarktplatzes Siroop Ende April.

Dieses riss operativ ein Loch von 35 Millionen Franken in die Kasse, was den Betriebsgewinn (Ebit) nach unten zog. Dieser fiel um 34 Millionen auf 772 Millionen. Ohne Siroop wäre der Gewinn gestiegen.