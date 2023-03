First Republic Bank erhält Milliarden-Unterstützung

Turbulenzen am Finanzsektor

Nach dem Kollaps der Silicon Valley Bank ist die First Republic Bank in Schieflage geraten.

Sie wird nun von elf weiteren Banken mit 30 Milliarden Dollar gestützt.

Bei den Turbulenzen im Finanzsektor ist auch die US-Regionalbank First Republic in Schieflage geraten. Sie erhält nun milliardenschwere Unterstützung von den grössten amerikanischen Geldhäusern.

Elf Banken – darunter Branchenführer JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs und Morgan Stanley – springen dem Institut mit unversicherten Einlagen im Volumen von insgesamt 30 Milliarden Dollar bei, wie sie am Donnerstag mitteilten.

Legende: Die Milliarden-Unterstützung soll die First Republic mit Liquidität versorgen. Keystone/Justin Lane

Der Schritt solle First Republic mit Liquidität versorgen und das Vertrauen in das US-Finanzsystem unterstreichen, hiess es in einer Mitteilung der beteiligten Banken.

Koordinierte Hilfsaktion

Die Hilfsaktion wurde laut US-Medien von US-Aufsichtsbehörden koordiniert, um die Lage zu beruhigen. «Dieses Zeichen der Unterstützung durch eine Gruppe grosser Banken ist sehr willkommen und zeigt die Widerstandsfähigkeit des Bankensystems», schrieb das US-Finanzdepartement in einer separaten, gemeinsam mit der Notenbank Fed veröffentlichten Mitteilung.

Ähnlich wie bereits bei der «Silicon Valley Bank» hatten Kunden im grossen Stil Geld abgezogen. In der Folge sank der Aktienkurs der First Republic Bank.