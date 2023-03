Die gewaltigen Bonus-Zahlungen bei der Credit Suisse geben seit Jahren Anlass zu Kritik – so auch am Montagabend. Auf dem Zürcher Paradeplatz demonstrierten einige Hundert Menschen.

Tatsächlich sind die Bonuszahlungen aus dem Hause CS beträchtlich: Laut Berechnungen des «Tages-Anzeiger» machte die Bank in den letzten zehn Jahren insgesamt über 3 Milliarden Franken Verlust. Im selben Zeitraum bezahlte sie aber trotzdem 32 Milliarden Franken Boni an Top-Manager.

Sofortiges Boni-Verbot

Damit muss jetzt Schluss sein, fordert die Politik. Sogar die FDP will ein sofortiges Boni-Verbot für das Top-Kader der Grossbank. «Es ist auch eine Frage des Anstands, dass die Credit Suisse jetzt in Bezug auf Boni für höchstes Kader Zurückhaltung übt», sagt FDP-Präsident Thierry Burkhard.

Der Bundesrat solle diese Boni-Verbote gestützt auf das Bankengesetz aussprechen.

Dieselbe Forderung kommt auch von links: «Die Menschen auf der Strasse verstehen nicht, warum sie keinen Teuerungsausgleich für ihre Renten kriegen, aber die Banker, die dieses Land einmal mehr an den Abgrund gebracht haben und weiter abkassieren», so SP Co-Präsident Cedric Wermuth.

Die Zeit drängt

Gemäss Medienberichten will die CS noch diese Woche Boni auszahlen. Diese Boni-Kultur kritisiert auch Alfred Mettler, der in den USA über 20 Jahre Finanzprofessor war und die Finanzkrise hautnah miterlebte: «Wenn man die Geschichte der CS ansieht und vor allem ihre Schlagzeilen, ihre Verluste, dann ist die Boni-Kultur natürlich in den letzten Jahren komplett aus dem Ruder gelaufen», so Mettler.

Das würde sicher kurzfristig ein grosses Problem für die UBS kreieren.

Allerdings sei jetzt der falsche Zeitpunkt, dies zu korrigieren, ergänzt Mettler. Man müsse sich bewusst sein, dass im Investmentbanking sehr viele «Söldner» unterwegs sind. Würden die versprochenen Boni nicht ausbezahlt, würden sie relativ schnell vom Schiff gehen. «Das würde sicher kurzfristig ein grosses Problem für die UBS kreieren», so Mettler.

Ironie der Geschichte sei, dass die UBS auf das Wissen und die Erfahrung genau dieser Leute – mindestens jetzt bei der Übernahme – angewiesen ist. Trotzdem müsse man später dieses Bonus-System unbedingt grundsätzlich überdenken.