Die Tour de Suisse: abgesagt. Das Beachvolleyball Turnier in Gstaad: abgesagt. Die Swiss Indoors in Basel: fraglich. Auch die Austragung des Spengler Cups in Davos oder die Durchführung des Lauberhornrennens in Wengen sind höchst ungewiss.

Enorme Versicherungsprämien

All diese Veranstaltungen verfügen nicht über eine Pandemie-Versicherung. Obwohl die 20 grössten Schweizer Sportanlässe insgesamt jährlich über 200 Millionen Franken Umsatz generieren.

Aus Kostengründen, sagt der Präsident von Swiss Top Sport, der Vereinigung der Schweizer Grossanlässe im Sport, Ruedi Kunz: «Die Versicherungsprämien sind so immens, dass die Veranstalter sie oft gar nicht bezahlen können und diesen Posten oft streichen.»

Mehrere 100'000 Franken pro Jahr würde eine Pandemie-Versicherung beispielsweise die Tour de Suisse kosten, sagt Co-Geschäftsführer Olivier Senn. Auch darum habe man vor sechs Jahren bei der Vertragsunterzeichnung darauf verzichtet. Jetzt aber koste die Absage den Veranstalter sehr viel Geld: «Sie reisst ein Loch von mehreren 100'000 Franken in unsere Kasse.»

Breite Risikoabfederung

Eine Versicherung hätte sich nun ausbezahlt. Aber nicht nur eine Versicherung, sagt Senn: «Es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit dem Risiko umzugehen. Die Versicherung ist eine davon. Andere sind vertragliche Regelungen mit Sponsoren, Dienstleistern oder den Betroffenen. Allenfalls kann man auch so gewisse Risiken abfedern.»

So sind die Sponsoren verpflichtet, bei einer Absage trotzdem einen Teilbeitrag zu leisten. Allerdings habe man nicht auf die vertraglichen Verpflichtungen gepocht, sondern eine gemeinsame Lösung gesucht. Diese Zuwendungen der Partner würden aber nur kurzfristig helfen, sagt der Co-Geschäftsführer. Die Tour de Suisse müsse abklären, ob sie dann für nächstes Jahr finanzielle Hilfe vom Bund brauche.

Adelboden ist versichert

Zwei Veranstalter, die Ski Weltcuprennen in Adelboden und das Leichtathletik Meeting in Zürich, haben eine Eventausfall-Versicherung. In Adelboden ist Pandemie bei der Rennausfallversicherung nicht ausgeschlossen.

In Zürich wird die Situation erst noch im Detail analysiert. Nach einer möglichen Absage sei zu klären, welche Leistungen die Versicherung wirklich übernehme, sagt Meeting-Direktor Andreas Hediger.

Nicht sicher, ob jeder grosse Sport-Event überlebt

Die Sportveranstalter seien mit oder ohne Versicherung in Corona-Zeiten gefordert, sagt Swiss-Top-Sport-Präsident Kunz. «So oder so wird es hart. Wir hoffen aber, dass jeder Event überleben kann und der Sport wieder so laufen wird wie vorher.»

Die Veranstalter sind sich bewusst, dass sie einen langen Atem brauchen. Bis Veranstaltungen mit Publikum wieder stattfinden können, wird es noch sehr lange dauern. Bis mindestens Ende August bleiben Events mit über 1000 Personen verboten.