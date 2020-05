In der Schweiz gibt es das Instrument der Musterfeststellungsklage wie in Deutschland nicht – und auch nicht die Sammelklage wie beispielsweise in den USA. Das macht die Sache komplizierter.

Hier sind eigentlich drei verschiedene Wege offen:

Einzelne wenige haben AMAG als Importeurin der VW-Fahrzeuge direkt verklagt – da ist kein Fall mehr hängig.

Dann haben sich rund 6000 Klagende unter der Führung der Stiftung für Konsumentenschutz zusammengeschlossen – diese Klage richtet sich gegen AMAG und VW. Sie ist inhaltlich allerdings noch nicht behandelt worden, weil es zuerst um Verfahrensfragen geht. Strittig ist, ob der Konsumentenschutz überhaupt berechtigt ist, diese Klagen zu bündeln. Das Bundesgericht muss zuerst diese Frage klären – und erst dann geht es um den eigentlichen Inhalt, die Abgasmanipulationen.

Schliesslich haben sich 2000 Kunden aus der Romandie ebenfalls zusammen geschlossen und versucht, in Deutschland zu ihrem Recht zu kommen. Auch hier geht es noch um Verfahrensfragen.

Zusammengefasst: In Deutschland ist man sehr viel weiter als in der Schweiz. In der Schweiz dürften Kläger wohl noch Jahre warten bis sie allenfalls einen Franken sehen – wenn überhaupt.

In der Schweiz waren 2015 über 170'000 Fahrzeuge von den Manipulationen betroffen. 161'000 davon wurden nachgerüstet. Die anderen waren entweder schon im Ausland oder nicht eingelöst. (Matthias Heim, Wirtschaftsredaktor)