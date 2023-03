Severin Schwan, lange Zeit bestbezahlter Manager der Schweiz, hat anlässlich der Generalversammlung von Roche, seinen Chefsessel geräumt. Neu ist er Verwaltungsratspräsident des Basler Pharmakonzerns. An seine Stelle als CEO tritt Thomas Schinecker. Dieser ist weder Betriebsökonom noch Jurist – wie Schwan einer war – sondern promovierter Molekularbiologe.

Naturwissenschaftler und Ingenieure als Konzernchefs

1 / 6 Legende: Thomas Schinecker ist der neue Roche-Chef. Er studierte in Salzburg Genetik, machte dann den Master an der New York University in Molekularbiologie, wo er im Anschluss auch promovierte. Roche 2 / 6 Legende: Christoph Aeschlimann übernahm im Juni 2022 den Chefposten bei der Swisscom. Ursprünglich machte er ein Studium als Informatik-Ingenieur an der ETH Lausanne. Swisscom 3 / 6 Legende: Suzanne Thoma ist seit 2022 Verwaltungsratspräsidentin von Sulzer, wo sie seit November in Doppelfunktion auch als CEO amtet. Sie studierte und promovierte in Chemie an der ETH Zürich. Sulzer 4 / 6 Legende: Roberto Cirillo übernahm im April 2019 den Chefsessel bei der Post. Er hat einen Abschluss als Maschinenbauingenieur an der ETH Zürich, wo er nach dem Studium auch zuerst als Forscher tätig war. Post 5 / 6 Legende: Philipp Rickenbacher ist seit September 2019 Chef der Bank Julius Bär. Er studierte an der ETH Zürich Biotechnologie und hat dort als diplomierter Naturwissenschaftler einen Abschluss gemacht. Julius Bär 6 / 6 Legende: Von oben links nach unten rechts: Thomas Schinecker (Roche), Suzanne Thoma (Sulzer), Daniel Schafer (BLS), Denis Machuel (Adecco), Fabrizio Petrillo (Axa), Philipp Rickenbacher (Julius Bär), Roberto Cirillo (Post), Silvio Napoli (Schindler), Christoph Aeschlimann (Swisscom), Björn Rosengren (ABB). Firmen

Damit folgt Roche einem Trend: Vermehrt übernehmen Naturwissenschaftler und Ingenieure die Chefposten bei grossen Firmen und ersetzen so teilweise Leute, die anfänglich Wirtschaft oder Jurisprudenz studiert haben. Salopp formuliert: mehr ETH statt HSG.

Das zeigt eine Auswertung von Headhunter Guido Schilling, der mit seinem Schilling Report jährlich die Chefetagen der 100 grössten Schweizer Firmen durchleuchtet. So ist der Anteil Konzernchefs mit einer Mint-Ausbildung, also in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft oder Technik, in den letzten drei Jahren von 35 auf 44 Prozent gestiegen.

Legende: SRF

«Die Zeit, wo man glaubte, eine Managerin oder ein Manager mit betriebswirtschaftlichem Verständnis könne jedes Unternehmen führen, ist vorbei», sagt Guido Schilling. Denn die Themen in der Wirtschaftswelt seien vielschichtiger geworden und die Herausforderungen für Firmen hätten an Komplexität gewonnen.

«Naturwissenschaftler haben sich bereits im Studium auf einem weissen Blatt orientiert, um Lösungswege für die Zukunft zu finden. Und genau diese Kompetenz ist gefragt, um die Unternehmen in die Zukunft zu führen», so Schilling.

Viele ETH-Absolventen

Gerade ETH-Absolventen haben in der letzten Zeit das Zepter bei grossen Firmen übernommen: Christoph Aeschlimann bei der Swisscom, Suzanne Thoma bei Sulzer, Roberto Cirillo bei der Post oder Philipp Rickenbacher bei Julius Bär (siehe Galerie oben).

Weitere Beispiele der letzten Jahre für den generellen Trend: Computerwissenschaftler Denis Machuel bei Adecco, Material-Ingenieur Silvio Napoli bei Schindler, Elektrotechniker Daniel Schafer bei BLS, Physiker Fabrizio Petrillo bei Axa oder Technik-Ingenieur Björn Rosengren bei ABB.

Die grosse Herausforderung ist, dass die Unternehmen hochqualifizierte Experten frühzeitig erkennen, damit sie es auch bis ganz an die Spitze schaffen.

Naturwissenschaftler und Ingenieure müssten sich aber während ihrer Karriere natürlich betriebswirtschaftliches Wissen aneignen, sagt Guido Schilling. Viele würden darum eine Zusatzausbildung machen. Allerdings seien hier auch die Firmen in der Pflicht.

«Die grosse Herausforderung ist, dass die Unternehmen hoch qualifizierte Experten frühzeitig erkennen in Bezug auf deren Managementpotential und diese dann über internationale Führungsaufgaben entwickeln, damit sie es auch bis ganz an die Spitze schaffen.»

Bei Thomas Schinecker war das der Fall: Nach dem Erreichen des Doktortitels ging er zu Roche. Dort wurde er stark gefördert. Während den 20 Jahren beim Pharmakonzern arbeitete er in sechs verschiedenen Ländern in Europa, Asien und Amerika. So hat der Molekularbiologe das restliche Rüstzeug geholt für den Job an der Spitze von Roche.