Der dreisprachige Jon Pult wurde 1984 als schweizerisch-italienischer Doppelbürger in Graubünden geboren. In Chur besuchte er die Primarschule und die Kantonsschule. In Zürich studierte er Allgemeine Geschichte, Wirtschafts- und Sozialgeschichte und Philosophie. Mit 19 wurde er in den Churer Gemeinderat gewählt und mit 24 wurde er Präsident der SP Graubünden. Von 2010 bis 2018 war er Mitglied des Kantonsparlaments. Im Herbst 2019 wurde er in den Nationalrat gewählt.