Für 233 Milliarden Franken verschickten hiesige Firmen 2018 Güter in alle Welt. Besonders der Export in die USA boomt.

Im Gesamtjahr 2018 haben die Ausfuhren aus der Schweiz mit 233,1 Milliarden Franken einen neuen Höchstwert erreicht. Die Firmen exportierten dabei 5,7 Prozent mehr Güter als 2017 – das ist der stärkste Anstieg seit zehn Jahren.

Weil gleichzeitig auch die Importe zulegten und erstmals die Marke von 200 Milliarden Franken überstiegen, reduzierte sich der Handelsüberschuss der Schweiz gegenüber dem Ausland im Vergleich zum Vorjahr ein wenig.

Vorboten des Brexit

Besonders erfreulich entwickeln sich seit einigen Jahren die Ausfuhren in die USA. Sie nahmen seit 2010 um 60 Prozent zu. Auch im letzten Jahr stiegen sie erneut stark an. Deutlich weniger Güter hat die Schweiz jedoch in Grossbritannien verkaufen können. Der Rückgang von mehr als 20 Prozent dürfte laut Zollverwaltung mit dem Brexit zu tun haben.

Schweizer Exportkönig war im letzten Jahr die chemisch-pharmazeutische Industrie. Vor allem deshalb, weil die Pharmabranche fast zehn Prozent mehr Medikamente ins Ausland verschicken konnte.