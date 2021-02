Was genau Bezos nach dem Rücktritt als Amazon-CEO mit seiner Zeit anfangen wird, ist nicht bekannt. Doch klar ist: «Bezos hat weitere Engagements – ihm gehören ein Weltraumfahrt-Unternehmen, die renommierte ‹Washington Post› sowie diverse Stifungen, um die er sich jetzt wohl kümmern will», sagt SRF-Wirtschaftsredaktor Klaus Bonanomi. Für den Milliardenkonzern bedeute der Rücktritt des Amazon-Gründers einen tiefen Einschnitt. Doch er werde als Amazon-Verwaltungsratspräsident wohl versuchen, den strategischen Kurs des Unternehmens weiter mitzubestimmen, so Bonanomi. Für den Wechsel an der Spitze sei es jetzt ein guter Moment: Noch nie setzte Amazon so viel um, noch nie waren die Gewinne höher.