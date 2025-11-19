 Zum Inhalt springen

Wegen steigender US-Nachfrage Stadler Rail stockt Zahl der Mitarbeiter in den USA auf

19.11.2025, 09:11

  • Stadler Rail baut das Werk in den USA aus.
  • In Salt Lake City würden rund 200 neue Stellen geschaffen, sagte ein Unternehmenssprecher.
  • Aluminium-Wagenkästen für die USA würden in Salt Lake City geschweisst, statt wie bislang in Ungarn.

Mit dem Ausbau steigt der Personalbestand in Salt Lake City auf 800 Mitarbeiter, sagte der Sprecher gegenüber der Nachrichtenagentur AWP. Die Nachfrage in den USA nehme immer noch zu, vor allem bei Stadtnetzen oder Metros. «Wir haben einige Ausschreibungen gewonnen.»

Innenansicht einer Werkstatt mit zwei Zugbausätzen auf Hebebühnen.
Legende: KEYSTONE/Michael Buholzer

Im Rahmen des Zolldeals der Schweiz mit der US-Regierung sicherte auch der Ostschweizer Zugbauer Investitionen in den USA zu. So würden die Aluminium-Wagenkästen für die USA künftig in Salt Lake City geschweisst, sagte der Sprecher. Bisher fanden die Schweissarbeiten in Ungarn statt. Die Aluminiumteile stammen vom Walliser Unternehmen Constellium.

