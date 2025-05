Die CS Services AG habe sich am Montag schuldig bekannt, mehr als 4 Milliarden Dollar in mindestens 475 Offshore-Konten vor dem US-Finanzamt versteckt zu haben, so das US-Justizministerium (DOJ). Das Schuldeingeständnis sei das Ergebnis jahrelanger Untersuchungen der US-Behörden. Zwischen 2014 und Juni 2023 habe zudem die Credit Suisse AG Singapur nicht deklarierte Konten für US-Personen, von denen sie wusste oder hätte wissen müssen, dass sie aus den USA stammten, mit einem Gesamtvermögen von über 2 Milliarden Dollar geführt.

Nach der Übernahme sei dann die UBS auf scheinbar undeklarierte Konten bei der Credit Suisse AG Singapur aufmerksam geworden. Die UBS habe das Justizministerium informiert und mit den Behörden kooperiert.

Sie ist laut DOJ verpflichtet, auch weiterhin bei den laufenden Untersuchungen zu kooperieren und alle Informationen über US-Konten offenzulegen, die sie später noch entdecken könnte.