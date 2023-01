Nach Angaben des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) vom November 2022 sind in der Schweiz Vermögenswerte von 7.5 Milliarden Franken im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine gesperrt. Dasselbe gilt für 15 Liegenschaften. Laut Staatssekretariat für Wirtschaft ist es keine Option, Vermögenswerte zu beschlagnahmen, nur weil jemand auf einer Sanktionsliste sei. 1368 Personen und 171 Unternehmen und Organisationen stehen mittlerweile auf der Sanktionsliste.

Die Bankiervereinigung hat zudem die Vermögen von russischen Kunden bei Banken in der Schweiz auf etwas über 150 Milliarden Franken geschätzt (Stand März 2022). Dabei handelt es sich um finanzielle Vermögenswerte («bankable assets»), die bei Banken in der Schweiz verwaltet werden. Immobilien, Beteiligungen an nicht-kotierten Unternehmen, Kunst, Fahrzeuge, Schiffe und weitere Vermögenswerte gelten nicht als finanzielle Vermögenswerte und sind folglich in der Schätzung nicht eingeschlossen.