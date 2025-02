In den vergangenen zehn Wintersaisons hat sich die Anzahl der Camping-Übernachtungen mehr als verdoppelt.

Auch in der diesjährigen Saison zeichnet sich eine positive Bilanz ab, sagt Marcel Zysset, Präsident des Dachverbands für Campings in der Schweiz, Swisscamps. Vor allem über die Festtage lief das Geschäft gut und auch für die Sportferien und die Fasnachtszeit verzeichnen die Campingplätze hohe Buchungszahlen.

Der Winter sei gegenüber dem gesamten Jahr stärker geworden, erklärt Zysset. Nach Corona hat sich die jährliche Nachfrage mit knapp fünf Millionen Übernachtungen pro Jahr auf hohem Niveau eingependelt.

Winter-Camping Eienwäldli in Engelberg

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 4. Schneebedeckte Wohnwagen vor bezaubernder Winterkulisse. Bildquelle: SRF. 1 / 4 Legende: Schneebedeckte Wohnwagen vor bezaubernder Winterkulisse. SRF

Bild 2 von 4. Auch aus der Luft ein malerisches Bild. Bildquelle: SRF. 2 / 4 Legende: Auch aus der Luft ein malerisches Bild. SRF

Bild 3 von 4. Die Bewohner sorgen für wohlige Wärme. Bildquelle: SRF. 3 / 4 Legende: Die Bewohner sorgen für wohlige Wärme. SRF

Bild 4 von 4. Der Schnee lädt zum Spielen und Spazieren ein. Bildquelle: SRF. 4 / 4 Legende: Der Schnee lädt zum Spielen und Spazieren ein. SRF Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Dass Camping-Ferien auch bei eisigen Temperaturen Anklang finden, liegt laut Zysset sowohl an besser isolierten und mit moderneren Heizungen ausgestatteten Campern als auch am höheren Ausbaustandard der Campingplätze. So bieten Winter-Campingplätze etwa Wellness oder Ski- und Trockenräume an.

Von den 218 Campingplätzen, die dem Verband angehören, sind rund 60 für den Winterbetrieb ausgerüstet. Einer davon ist der Campingplatz Eienwäldli in Engelberg.

Die Gäste sind vielfältig, sagt die dortige Direktorin, Cornelia Langenstein. Von Familien über Rentnerpaare bis hin zu Sportbegeisterten ziehe es verschiedene Kundengruppen auch in der kalten Jahreszeit auf den Campingplatz.

Winter-Camping ist eine neue Chance für Campingplatzbesitzer.

In Zukunft dürften es noch mehr sein. «Winter-Camping ist eine neue Chance für viele Campingplatzbesitzer», sagt Zysset. Deswegen müsse das Geschäftsmodell weiter ausgebaut werden.