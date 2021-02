Der Preis für Kupfer ist an den Börsen zurzeit so hoch wie seit 2012 nicht mehr.

Kupfer gilt als Gradmesser für die Wirtschaft, jedenfalls in normalen Zeiten.

Gut 8400 Dollar pro Tonne kostete Kupfer das letzte Mal vor achteinhalb Jahren. Wenn Kupfer teurer wird, ist das in der Regel ein Indiz dafür, dass sich die Weltwirtschaft bald erholt. Denn Kupfer wird weltweit in der Industrie sehr breit eingesetzt; als Stromleiter, zum Beispiel in Drähten, oder auf Leiterplatten in fast jedem elektronischen Gerät.

Aber auch andere Metalle sind deutlich teurer geworden. Etwa Platin, das in Autokatalysatoren eingesetzt wird, kostet momentan so viel wie seit sechs Jahren nicht mehr.

Erholt sich die Weltwirtschaft?

Hinter dem Preisanstieg bei Rohstoffen steckt laut Börsenbeobachtern die Hoffnung, dass die Weltwirtschaft bald wieder anziehen dürfte, da immer mehr Menschen weltweit gegen das Coronavirus geimpft werden.

Allerdings könnte die Rolle des Kupferpreises als Konjunkturbarometer dieses Mal etwas verzerrt sein. Wegen der Pandemie mussten viele Kupferminen ihren Betrieb drosseln. Das hat zu einem Engpass beim Angebot geführt und den Preis angekurbelt.

Eine weitere Rolle spielt der US-Dollar: Wenn der schwächelt, steigt fast automatisch der Preis der Rohstoffe, die in Dollar gehandelt werden. Ob die Wirtschaft tatsächlich aus ihrem Corona-Koller findet, werden die nächsten Konjunkturdaten zeigen.