Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Seit Anfang dieser Woche veröffentlicht US-Präsident Donald Trump neue Zollsätze für diverse Staaten.

Die Zollsätze für Brasilien oder Japan sind bereits bekannt, nun trifft es Kanada.

Die Einführung der neuen Zölle ist auf den 1. August geplant

Dieses Mal hat Präsident Trump einen Zollbrief an Kanada verschickt. Die USA würden ab dem 1. August zusätzliche Zölle von 35 Prozent für importierte Waren aus dem Nachbarland verlangen.

Die Zölle könnten nach oben oder auch nach unten geändert werden. Das sei abhängig von der Beziehung zwischen den beiden Ländern, schrieb Trump in dem Brief an den kanadischen Regierungschef Mark Carney. Sollte sich Kanada entschliessen seine Zölle für die USA zu erhöhen, würden die USA diesen Wert zu den jetzt angekündigten 35 Prozent addieren.

Legende: Truth Social

Trump kündigte weiter an, Abgaben von 15 oder 20 Prozent auf die meisten Handelspartner zu erheben. «Wir werden einfach sagen, dass alle übrigen Länder zahlen werden, ob es nun 20 oder 15 Prozent sind», sagte Trump in einem Interview mit dem Sender NBC News. «Das werden wir jetzt ausarbeiten.» Nicht jeder müsse ein Schreiben bekommen, sagte Trump weiter.

50 Prozent auf Kupfer Box aufklappen Box zuklappen US-Präsident Donald Trump hat am Dienstag einen Zoll von 50 Prozent auf importiertes Kupfer angekündigt und treibt damit den Preis für das Metall in den USA auf ein Rekordhoch. Wann der Zollsatz in Kraft treten soll, ist noch unklar. An der US-Börse Comex stiegt der Kupferpreis um mehr als zehn Prozent auf rund 12'330 Dollar je Tonne. Mit dem Schritt soll die heimische Produktion angekurbelt werden. Die US-Regierung hatte im Februar eine Untersuchung der Kupferimporte eingeleitet, um festzustellen, ob diese die nationale Sicherheit gefährden.

Die neuen Zollsätze für die Schweiz und die EU sind noch offen. Bislang wurde auf Truth Social noch kein Brief an die Schweiz veröffentlicht. Für die Schweiz beträgt der US-Zollsatz seit Anfang April anstatt 31 Prozent noch 10 Prozent. Auch die Europäische Union wurde noch nicht von Washington angeschrieben. Die EU verhandelt im Zollstreit schon länger mit den USA.