US-Präsident Joe Biden zeigte sich einer ersten Stellungnahme enttäuscht über die «kurzsichtige Entscheidung» der Opec+.

Die Vereinigten Staaten müssten weniger abhängig von der Opec und ihren Alliierten, aber auch anderen ausländischen Ölproduzenten werden, sagte der Sprecher des Weissen Hauses, John Kirby, nach Bekanntwerden des Entscheids zur Drosselung.



Kirby sagte gegenüber Fox News auch, dass die Kürzungen bedeuteten, dass die Opec «ihre Zahlen ein wenig nach unten korrigiert haben», nachdem sie die Produktion im Sommer erhöht hatte.



«Die Opec hat der Welt erklärt, dass sie in Wirklichkeit dreieinhalb Millionen Barrel mehr produzieren, als es tatsächlich der Fall ist», so Kirby. «In gewisser Weise bringt diese angekündigte Senkung sie also wieder in Einklang mit der tatsächlichen Produktion.»