Besinnung, Hoffnung und Nächstenliebe – in der Adventszeit zeigen sich viele spendabel und öffnen ihr Portemonnaie für wohltätige Zwecke. NGOs, soziale Einrichtungen und andere Organisationen, die auf Spenden angewiesen sind, erhalten jetzt besonders viel Unterstützung. Aber wie sieht es wirklich aus mit dem Spendenverhalten in der Schweiz? Sind Schweizerinnen und Schweizer eher knausrig oder grosszügig? Testen Sie Ihr Wissen im Quiz.
Spenden und Musik wünschen
In diesem Jahr spielt SRF 3 während der Solidaritätsaktion für Kinder in Krisen Musikwünsche im Radio. Gegen eine Spende können Sie Ihren Lieblingssong wünschen, der dann am Radio gespielt wird.