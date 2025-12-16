Fünf Fragen – wer drei oder mehr richtig beantwortet, kennt sich im Spendenverhalten bestens aus.

Besinnung, Hoffnung und Nächstenliebe – in der Adventszeit zeigen sich viele spendabel und öffnen ihr Portemonnaie für wohltätige Zwecke. NGOs, soziale Einrichtungen und andere Organisationen, die auf Spenden angewiesen sind, erhalten jetzt besonders viel Unterstützung. Aber wie sieht es wirklich aus mit dem Spendenverhalten in der Schweiz? Sind Schweizerinnen und Schweizer eher knausrig oder grosszügig? Testen Sie Ihr Wissen im Quiz.

Die Quizwelt auf SRF Box aufklappen Box zuklappen Wie steht es um Ihr Pilzwissen? Wie gut kennen Sie sich mit dem Nobelpreis aus? Oder wie bewandert sind Sie in Bezug auf die Bergwelt? Zeigen Sie, was in Ihnen steckt! Hier finden Sie alle Quiz aus dem SRF-Universum.