Darum geht es: Betrüger sammeln Spenden im Namen von Handicap International. Die Hilfsorganisation warnt: «Personen, die sich oft als gehörlos ausgeben, tauchen in Einkaufszentren und auf öffentlichen Strassen auf, wo sie Passanten und Passantinnen ansprechen und um eine Bargeldspende bitten.» Die Betrüger verwenden laut der Mitteilung gefälschte Spendenformulare. Es gehe dabei um ein angebliches internationales Zentrum für gehörlose Kinder und arme Menschen. Handicap International betont: «Ein solches Zentrum gibt es nicht und ist auch nicht geplant.»

Ist die Masche neu? Nein. Kriminelle sammeln immer wieder Bargeld im Namen von Hilfsorganisationen. Auch Handicap International warnt regelmässig davor. 2024 seien schweizweit 55 Betrugsmeldungen bestätigt worden. 2025 habe es bereits 59 bestätigte Fälle gegeben – am stärksten betroffen sind laut der Organisation die Kantone Bern, St. Gallen und Zürich. Diese Zahlen zeigen: Die Betrüger haben trotz öffentlicher Warnungen immer wieder Erfolg mit dieser Masche.

Was tun bei Verdacht auf Betrug? Wer spenden möchte, aber unsicher ist, ob die Sammlerinnen und Sammler tatsächlich Geld für einen guten Zweck sammeln, soll sich direkt bei der jeweiligen Organisation melden. Diese können in der Regel sagen, ob gerade eine entsprechende Sammelaktion läuft. Man kann sich bei Verdacht auch an die Polizei wenden. Gut zu wissen: Handicap International sammelt kein Bargeld auf der Strasse – das entspreche nicht der Spendenpolitik, so die Organisation. Falls Sie also auf der Strasse um eine Bargeldspende für diese Organisation gebeten werden, handelt es sich mit grosser Wahrscheinlichkeit um Betrug.