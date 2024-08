In der Schweiz amtlich heiraten, aber im Ausland feiern, liegt im Trend. Aber im Ausland läuft nicht immer alles so wie geplant.

Heiraten in einem Schloss in der Provence oder einer romantischen Kathedrale auf Sizilien, das liegt im Trend. «Hochzeitsfeste in südlichen Regionen sind besonders beliebt», sagt die Hochzeitsspezialistin Maja Giger. Aber es gibt einige Stolpersteine.

Maja Giger Hochzeitsspezialistin Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Seit 16 Jahren arbeitet Maja Giger in der Hochzeitsbranche. Sie ist Hochzeitsplanerin, hat ihre eigene Agentur und organisiert Hochzeitsmessen.

SRF: Wie gross ist der Trend, im Ausland zu heiraten?

Maja Giger: Wenn ich auf meine 16 Jahre Erfahrung in der Hochzeitsbranche zurückblicke, hat das Heiraten im Ausland in den letzten Jahren an Beliebtheit zugenommen. Ich beobachte auch einen Trend von Paaren, die vom Ausland in die Schweiz kommen, um hier zu heiraten. Aber es gibt einige Punkte, die man dabei beachten muss, wenn man in einem anderen Land heiraten möchte.

Beispielsweise?

Man muss sich zum Beispiel von Anfang an überlegen, ob man die Hochzeitsgesellschaft einlädt oder jede und jeder selbst für die Reise und die Übernachtung aufkommen soll. Man muss damit rechnen, dass Gäste absagen, wenn man im Ausland heiraten möchte. Entweder, weil man diesen Betrag nicht ausgeben kann oder will oder weil man keine Zeit hat für eine mehrtägige Hochzeitsfeier.

Warum entscheiden sich Paare für eine Hochzeit im Ausland?

Im näheren Ausland liegen besonders Spanien, Italien und Griechenland im Trend. Das Hauptargument ist das Wetter und die Kulisse. Dazu kommt, dass man oftmals mehr Zeit zusammen hat als bei einer eintägigen Hochzeitsfeier in der Schweiz. Viele Paare weiten die Feierlichkeiten auf mehrere Tage aus.

Welche Rolle spielen die Kosten bei einer Hochzeit im Ausland?

Der Preis ist sicher ausschlaggebend. Es kommt aber immer auf die Ansprüche an, die man hat. Je nachdem kann eine Hochzeit in der Schweiz gleich viel kosten wie vier Tage Hochzeit in Italien.

Welche Rolle spielt Social Media bei der Entscheidung, in einem Schloss in der Provence oder einer romantischen Kathedrale auf Sizilien zu heiraten?

Eine Hochzeit im Ausland hat auch Prestigewert. Der grösste Trend in der Hochzeitsbranche ist die Individualität. Und die eigene, individuelle Hochzeit will man zeigen. Fotos in den sozialen Medien von der eigenen Hochzeit zu posten, das gehört für viele Leute dazu.

Welche Stolpersteine gibt es bei der Planung einer Hochzeit im Ausland?

Wenn man eine grosse Hochzeit plant, erweist man sich selbst einen Dienst, wenn man auf eine Hochzeitsplanerin zugeht. Es stehen unglaublich viele To-dos an: beispielsweise die Planung der Reise oder die Suche nach Locations und Dienstleistern. Ich habe letztes Jahr eine Hochzeit miterlebt, bei der der Fotograf drei Stunden zu spät war. Nicht in allen Ländern nimmt man es so ernst mit der Pünktlichkeit wie in der Schweiz. Wenn man die Hochzeit selbst organisieren möchte, muss man sich einfach bewusst sein, wie gross der Aufwand ist. Aber wenn man das von Herzen gerne selbst plant, kann das auch eine schöne Erfahrung sein.

Das Gespräch führte Dani Fohrler.