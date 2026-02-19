Rezept Geschmorte Rüebli mit gerösteten Haselnüssen

Rezept für geschmorte Rüebli mit gerösteten Haselnüssen
Zutaten (für 4 Personen)
- 500 g Bundrüebli, längs halbiert
- 4 – 5 EL Rapsöl
- 1 Knoblauchzehe, geschält und fein gehackt
- 1 Bund glattblättriger Peterli, fein gehackt
- abgeriebene Schale einer Bio-Zitrone
- 1 Handvoll geröstete Haselnüsse, grob gehackt
- Salz und schwarzer Pfeffer aus der Mühle
Zubereitung
- Den Ofen auf 180 Grad vorheizen.
- Das Rapsöl in eine feuerfeste, flache Form geben und die Rüebli im Öl wenden und grosszügig mit Salz und Pfeffer würzen.
- Die Form mit Alu-Folie gut abdecken und für etwa 30 bis 40 Minuten in den Ofen schieben.
- Die Alufolie entfernen die Rüebli gut umrühren und ohne Alu-Abdeckung nochmals für ca. 20 bis 30 Minuten in den Ofen schieben bis die Rüebli leicht caramelisieren, bzw. Farbe annehmen.
- In einem Schälchen den Knoblauch, den Peterli und den Zitronenabrieb gut mischen und über die fertig gegarten Rüebli geben und nochmals kurz mischen.
- Die geschmorten Rübli zum Beispiel auf Polenta oder auch auf Kartoffelstock anrichten. Die gerösteten Haselnüsse über die Rüebli geben.