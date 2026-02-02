Rezept Cuchaule – Freiburger Safranbrot

Rezept für Cuchaule – Freiburger Safranbrot
Zutaten
- 1 kg Weissmehl
- 5 dl lauwarme Milch
- 100 g weiche Butter, in Würfeln
- 1 «Mödeli» Hefe
- 120 g Zucker
- 1 TL Salz
- 1 Brieflein Safran-Pulver
- ½ TL Safranfäden ein Eigelb zum Bestreichen der Cuchaule
Zubereitung:
- Die Hefe in der lauwarmen Milch auflösen und den Zucker dazu geben. Gut 15 Min. ruhen lassen.
- In einer Schüssel das Mehl mit dem Salz, dem Safran und den Safranfäden mischen.
- Dann die Butterwürfel und die Hefe-Zucker-Milch zugeben und kräftig und ausdauernd kneten, bis ein gleichmässiger Teig entsteht.
- Den Teig in einer mit einem feuchten Geschirr-Tuch zugedeckten Schüssel bei Zimmertemperatur mindestens 2 Stunden um etwa das Doppelte aufgehen lassen.
- Den Teig zu einem runden Laib (oder auch mehreren kleinen) formen und nochmals 10 bis 15 Min. gehen lassen.
- Dann die Cuchaule mit Eigelb bestreichen und auf der Oberseite mit einem spitzen Messer ca. 5 mm tief einschneiden (Rauten-Muster).
- Die Cuchaule dann für 35 bis 40 Minuten in den auf 190 Grad vorgeheizten Ofen schieben.