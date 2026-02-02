 Zum Inhalt springen

Rezept Cuchaule – Freiburger Safranbrot

Das runde aromatische Safranbrot «Cuchaule» ist im Freiburgischen eine sehr beliebte Spezialität mit jahrhundertealter Tradition.

02.02.2026, 16:18

Rezept für Cuchaule – Freiburger Safranbrot

Zutaten

  • 1 kg Weissmehl
  • 5 dl lauwarme Milch
  • 100 g weiche Butter, in Würfeln
  • 1 «Mödeli» Hefe
  • 120 g Zucker
  • 1 TL Salz
  • 1 Brieflein Safran-Pulver
  • ½ TL Safranfäden ein Eigelb zum Bestreichen der Cuchaule

Zubereitung:

  1. Die Hefe in der lauwarmen Milch auflösen und den Zucker dazu geben. Gut 15 Min. ruhen lassen.
  2. In einer Schüssel das Mehl mit dem Salz, dem Safran und den Safranfäden mischen.
  3. Dann die Butterwürfel und die Hefe-Zucker-Milch zugeben und kräftig und ausdauernd kneten, bis ein gleichmässiger Teig entsteht.
  4. Den Teig in einer mit einem feuchten Geschirr-Tuch zugedeckten Schüssel bei Zimmertemperatur mindestens 2 Stunden um etwa das Doppelte aufgehen lassen.
  5. Den Teig zu einem runden Laib (oder auch mehreren kleinen) formen und nochmals 10 bis 15 Min. gehen lassen.
  6. Dann die Cuchaule mit Eigelb bestreichen und auf der Oberseite mit einem spitzen Messer ca. 5 mm tief einschneiden (Rauten-Muster).
  7. Die Cuchaule dann für 35 bis 40 Minuten in den auf 190 Grad vorgeheizten Ofen schieben.
Cuchaule – Freiburger Safranbrot

Rezept als PDF herunterladen:

A point vom 03.03.2017 11:40 Uhr ; 

