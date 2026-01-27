Rezept Focaccia mit Meersalz und Rosmarin

Rezept für Focaccia mit Meersalz und Rosmarin
Zutaten
- 420 g Weissmehl
- 1¼ TL Trocken-Hefe
- 1 TL Salz
- 3.8 dl Wasser
- 4 EL Olivenöl
- Zum Bestreuen: Meersalz und frischer Rosmarin (gezupft und grob gehackt) nach Belieben
Zubereitung
- In einer Schüssel die trockenen Zutaten mischen und dann das Wasser zugeben. Mit einem Spachtel kurz vermengen, bis keine trockenen Mehlschlieren mehr zu sehen sind. Die Schüssel mit einer Klarsichtfolie abdecken und den Teig in den Kühlschrank stellen. Nach etwa 24 Stunden den Teig aus dem Kühlschrank nehmen.
- Etwas Mehl auf die Arbeitsfläche streuen, den Teig darauf geben und behutsam mit den Fingern in eine rechteckige Form bringen. Darauf achten, dass er nicht einreisst. Den Teig 3-mal falten. Von rechts nach links, von oben nach unten und wieder von rechts nach links. Den Teig wieder in die Schüssel geben und nochmals für etwa einen halben Tag in den Kühlschrank stellen.
- Den Teig aus dem Kühlschrank nehmen und nochmals wie oben beschrieben falten. Erneut für etwa einen halben Tag in den Kühlschrank stellen.
- Den Teig dann aus dem Kühlschrank nehmen und wieder auf die leicht bemehlte Arbeitsfläche legen. Mit dem Teighörnchen in zwei gleich grosse Teile teilen.
- Den Backofen auf 260 Grad vorheizen Zwei runde Backformen (ca. 21 cm Durchmesser) mit jeweils 2 EL Olivenöl ausstreichen.
- Etwas Mehl auf die Handinnenfläche geben, den einen Teigling auf die Handfläche legen und den Rand des Teigs mit den Fingerspitzen behutsam nach oben zur Mitte des Teiglings ziehen und den Teigling dann in die Backform fallen lassen. Mit dem zweiten Teigling gleich verfahren. Die Teiglinge in der mit Öl ausgestrichenen Form hin und her schieben und dann umdrehen. Nochmals hin und her schieben. 15 Minuten ruhen lassen.
- Die Teiglinge mit den Fingerspitzen zum Rand der Backform hin auseinanderdrücken, ohne dass der Teig reisst. (Wenn der Teig zäh ist und sich nicht auseinanderziehen lässt, 10 Minuten ruhen lassen und nochmals versuchen).
- Die Oberfläche der Teiglinge mit einer Gabel je etwa 25-mal einstechen und dabei möglichst alle Blasen zerstechen. Nach Belieben Meersalz und Rosmarin darüber geben und die Teiglinge nochmals 10 bis 15 Minuten gehen lassen.
- Den Backofen auf 230 Grad zurückstellen und die beiden Backformen für 25 bis 30 Minuten in den Ofen schieben und die Focaccias goldbraun backen. Aus dem Ofen nehmen und auf einem Kuchengitter auskühlen lassen.