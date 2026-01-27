Rezept - Focaccia mit Meersalz und Rosmarin

Zum Geheimnis der perfekten Focaccia gehören eine lange Garzeit im Kühlschrank und die richtige Falttechnik. Verausgaben Sie sich auf keinen Fall beim Kneten. Stattdessen ist ein sanftes Falten und Dehnen des Teiges angesagt. Nur so wird Ihre Focaccia wirklich perfekt.